WTA Montreal 2023, il titolo va a Jessica Pegula. Samsonova priva di energie in Finale

Una giornata impegnativa per Liudmila Samsonova. La tennista russa, con una storia tanto italiana alle spalle, è stata costretta a fare gli straordinari a causa del meteo del WTA1000 di Montreal. Nello stesso giorno, infatti, si sono disputate seconda semifinale e Finale e pagare dazio è stata per l’appunto Samsonova.

La n.18 del ranking aveva cominciato la sua giornata alle 19.40 italiane, le 13.40 locali, giocando contro la n.4 del mondo Elena Rybakina. Qualche problema fisico per quest’ultima, ma grande vittoria della russa per 1-6 6-1 6-2, rimontando dopo un primo set dominato dalla kazaka.

Quattro ore dopo, nuovamente in campo e contro l’americana Jessica Pegula (n.3 del mondo) nell’atto conclusivo. Nei fatti, una partita senza storia: la statunitense, che aveva giocato ieri e sconfitto la n.1 del mondo Iga Swiatek, ha potuto sfruttare un giorno di riposo in più per battere la sua più stanca rivale per 6-1 6-0. Per la statunitense si è tratto del terzo titolo in carriera nel circuito WTA e del secondo 1000.

Foto: LaPresse