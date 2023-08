WTA Montreal 2023, Camila Giorgi liquida in due set la pratica Bianca Andreescu e approda al 2° turno

Camila Giorgi convince. La giocatrice italiana (n.51 del mondo), proveniente dalle qualificazioni, si è imposta piuttosto facilmente contro Bianca Andreescu (n.41 WTA), con il punteggio di 6-3 6-2, nel primo turno del WTA1000 di Montreal (Canada). Sul campo che due anni fa le regalò il successo più bello della carriera, la nostra portacolori ha sciorinato una prestazione di alto profilo, specialmente con il rovescio, al cospetto di una Andreescu molto fallosa. Giorgi, quindi, approda al secondo turno dove ad attenderla ci sarà la ceca Petra Kvitova (testa di serie n.7).

Nel primo set, dopo una fase di studio, Camila deve fronteggiare due palle break nel quinto game, ma con alcuni vincenti del suo repertorio si salva. Winners devastanti quella della marchigiana e il break arriva in suo favore nel sesto gioco. Nel successivo, Camila si mette un po’ nei guai da sola, andando sotto 0-40, ma ne viene fuori in maniera imperiosa, anche perché agevolata da qualche errore della rivale. La tennista del Bel Paese si costruisce una chance per far calare il sipario sulla frazione nell’ottavo game, ma archivia il tutto nel successivo, senza concedere alcun punto nel proprio turno di servizio (6-3).

Nel secondo set la prova di Giorgi è impeccabile. Dando grande profondità ai suoi colpi, specie di rovescio, Camila domina gli scambi e strappa la battuta alla canadese nel primo e terzo game. Un doppio break che la marchigiana mantiene fino alla fine, senza concedere possibilità di recupero all’avversaria, mancando sì due match-point nel settimo game ma concretizzando la quarta chance nell’ottavo al servizio (6-2).

Leggendo le statistiche, importante per la nostra portacolori è stato il fatto di limitare i doppi falli (1), raccogliendo il 79% dei punti con la prima di servizio e il 61% con la seconda. Eccezionale il rendimento in risposta con il 60% dei quindici ottenuti rispetto alla seconda di Andreescu.

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it