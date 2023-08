WTA Cleveland, Elisabetta Cocciaretto dà forfait per un problema fisico. US Open a rischio?

Non vedremo Elisabetta Cocciaretto in azione nel WTA250 di Cleveland, ultimo appuntamento prima degli US Open. La tennista marchigiana, infatti, ha rinunciato a causa di un problema fisico. Si parla di una criticità alla spalla. Per questo, la giocatrice nostrana non disputerà il torneo dell’Ohio di questa settimana e ciò fa dubitare della presenza a New York?

In verità, il forfait dovrebbe essere solo a scopo precauzionale proprio preservarsi in vista del Major. La numero uno d’Italia, che quest’oggi ha festeggiato il proprio best ranking (n.29), si augura di essere al meglio della propria condizione per lo Slam degli States e per questa ragione la decisione di non giocare a Cleveland si spiega proprio per la necessità di seguire un iter in cui non avere criticità nelle due settimane newyorkesi.

Vero è che Elisabetta arriverà all’appuntamento con una sola partita disputata sul cemento nordamericano, cioè quella persa al primo turno del WTA1000 di Cincinnati contro Sloane Stephens. Non resta che attendere quindi le risposte del campo.

Foto: LaPresse