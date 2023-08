WTA Cleveland 2023, risultati 21 agosto: avanzano agli ottavi anche Mirra Andreeva, Caroline Garcia e Sloane Stephens

Vince Jasmine Paolini, è costretta al ritiro Martina Trevisan: questo il bilancio in casa Italia per quanto concerne la seconda giornata di incontri validi per il tabellone principale del torneo WTA 250 di Cleveland, che vede disputarsi altri dodici match del main draw del Tennis in the Land 2023. Il primo turno si completerà nel tardo pomeriggio italiano con l’ultima sfida, poi in serata inizieranno gli ottavi di finale.

La transalpina Caroline Garcia regola la ceca Linda Fruhvirtova per 6-3 6-2 ed oggi stesso affronterà la statunitense Peyton Stearns, che approfitta del ritiro di Martina Trevisan nel secondo set, con la nordamericana avanti 6-1 4-5. L’austriaca Julia Grabher elimina la cinese Wang Xiyu per 6-3 6-4, mentre la bielorussa Aliaksandra Sasnovich batte in rimonta la statunitense Emma Navarro per 3-6 6-4 7-5.

La cinese Wang Xinyu piega in tre set la transalpina Clara Burel per 7-6 4-6 7-5 ed affronterà già in serata Jasmine Paolini, che liquida la polacca Magdalena Frech per 6-1 6-3. Il derby statunitense va a Sloane Stephens, che rimonta la connazionale Lauren Davis per 1-6 6-3 6-1 e domani sfiderà la russa Mirra Andreeva, la quale supera in tre set la tedesca Tamara Korpatsch per 6-0 3-6 7-5.

L’iberica Sara Sorribes Tormo usufruisce del ritiro della ceca Katerina Siniaková, giunto nel secondo set sul 6-2 4-0 per la spagnola, mentre la russa Veronika Kudermetova elimina in rimonta l’argentina Nadia Podoroska per 3-6 6-2 6-1. L’ucraina Anhelina Kalinina liquida la romena Ana Bogdan con un duplice 6-2, infine la danese Clara Tauson regola la ceca Barbora Krejcikova per 6-4 6-1.

WTA 250 CLEVELAND – RISULTATI 21 AGOSTO

Caroline Garcia batte Linda Fruhvirtova 6-3 6-2

Peyton Stearns batte Martina Trevisan 6-1 4-5 ritiro

Julia Grabher batte Wang Xiyu 6-3 6-4

Aliaksandra Sasnovich batte Emma Navarro 3-6 6-4 7-5

Wang Xinyu batte Clara Burel 7-6 4-6 7-5

Jasmine Paolini batte Magdalena Frech 6-1 6-3

Sloane Stephens batte Lauren Davis 1-6 6-3 6-1

Mirra Andreeva batte Tamara Korpatsch 6-0 3-6 7-5

Sara Sorribes Tormo batte Katerina Siniaková 6-2 4-0 ritiro

Veronika Kudermetova batte Nadia Podoroska 3-6 6-2 6-1

Anhelina Kalinina batte Ana Bogdan 6-2 6-2

Clara Tauson batte Barbora Krejcikova 6-4 6-1

Foto: LaPresse