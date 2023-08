US Open 2023, tabellone qualificazioni femminili: Sara Errani, Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio ci provano

Sono tre le azzurre che andranno a cercare di rinfoltire ulteriormente il numero di partecipanti, dalla porta di servizio chiamata tabellone cadetto, degli US Open 2023 in chiave tricolore. Per due di esse, in particolare, il cammino può riservare delle soddisfazioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Lucrezia Stefanini ha sostanzialmente pescato bene. Ostacoli spesso intriganti, ma non così impossibili, quelli che si trova di fronte: prima la svizzera Ylena In-Albon, poi probabilmente l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva che cerca la scalata con la forza dei suoi 18 anni, quindi, probabilmente, una tra l’ucraina Kateryna Zavatska e l’americana Elizabeth Mandlik, figlia d’arte.

Nuria Brancaccio, invece, è chiamata subito a superare difficoltà importanti come quelle presentate dalla tedesca Laura Siegemund, ma in generale pesca uno degli spot più duri, se non il più duro, dell’intero tabellone. Per lei chance non alte, le serviranno sostanzialmente tre risultati contro il pronostico.

Sara Errani, invece, comincerà con la russa Erika Andreeva, sorella dell’attualmente più nota Mirra. Quello interessante è il secondo turno, con la svizzera Jil Teichmann, che aveva già battuto al primo turno del Roland Garros in una delle sue giornate più difficili in fatto di vita. Favorita per arrivare al terzo turno, nell’altra parte dello spot, l’americana Katie Volynets.

US OPEN 2023: QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Di seguito i soli spot delle azzurre

Stefanini (ITA) [8]-In-Albon (SUI)

Han (KOR)-Jimenez Kasintseva (AND)

Mandlik (USA)-Hesse (FRA)

Bondar (HUN)-Zavatska (UKR) [24]

Siegemund (GER) [10]-Brancaccio (ITA)

Barthel (GER)-Waltert (SUI)

Melnikova-Sharma (AUS)

Thandi (IND)-Dodin (FRA) [18]

Errani (ITA) [16]-E. Andreeva

Teichmann (SUI)-Marcinko (CRO)

Starodubtseva (UKR)-Naef (SUI)

Palicova (CZE)-Volynets (USA) [25]

Foto: LaPresse