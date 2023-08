ATP Winston-Salem 2023: Purcell batte Cecchinato e accede ai sedicesimi. Baez, Gasquet e Fucsovics volano agli ottavi

È terminata poche ore fa la seconda giornata dell’ATP 250 di Winston-Salem, ultimo torneo prima degli US Open 2023 (28 agosto-10 settembre). Tra la serata di ieri e la notte italiana appena trascorsa si sono disputate sul cemento statunitense le ultime nove sfide valide per il primo turno e tre sedicesimi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Niente da fare per Marco Cecchinato: l’italiano non riesce a rendersi pericoloso contro l’australiano Max Purcell (reduce dai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati) e va ko all’esordio con un netto 6-4 6-1. Eliminati al primo turno anche i francesi Quentin Halys e Arthur Rinderknech, battuti a sorpresa rispettivamente dall’argentino Facundo Diaz Acosta per 4-6 6-2 6-4 e dal lucky loser statunitense Omni Kumar per 6-3 7-6(3), mentre rispetta il pronostico al debutto il tedesco Dominik Koepfer, che sconfigge l’altro transalpino Constant Lestienne per 6-4 3-6 7-6(8) dopo aver annullato due match point nel tie-break del terzo set.

Non sbagliano all’esordio il classe 2004 Luca van Assche, Jack Draper e Michael Mmoh: il francese supera lo statunitense Thai Son Kwiatkowski per 3-6 6-3 6-2, il britannico si impone contro il portoghese Nuno Borges per 6-3 6-1 e Mmoh vince contro il rappresentante delle Barbados Darian King per 6-2 3-6 6-3. Fuori dai giochi invece il russo Pavel Kotov, battuto dall’americano Mitchell Krueger per 6-3 6-4. Nell’altro incontro valido per il primo turno arriva il successo dell’australiano Rinky Hijikata contro l’ucraino Illya Marchenko per 4-6 6-3 6-2.

Nei sedicesimi di finale trovano il successo Sebastian Baez, Richard Gasquet e Marton Fucsovics. L’argentino (n.6 del seeding) si impone in rimonta contro il colombiano Daniel Elahi Galan con il risultato finale di 3-6 6-4 6-4, il francese (n.12 del torneo) vince contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler con un doppio 6-4 e l’ungherese (testa di serie n.14) elimina il cinese Zhizhen Zhang con un netto 6-4 6-2.

I RISULTATI DI GIORNATA

TRENTADUESIMI DI FINALE

R. Hijikata (AUS) – I. Marchenko (UKR) (Q) 4-6 6-3 6-2

M. Mmoh (USA) (WC) – D. King (BAR) (Q) 6-2 3-6 6-3

O. Kumar (USA) (LL) – A. Rinderknech (FRA) 6-3 7-6

F. Diaz Acosta (ARG) – Q. Halys (FRA) 4-6 6-2 6-4

L. Van Assche (FRA) – T. S. Kwiatkowski (USA) (Q) 3-6 6-3 6-2

M. Krueger (USA) (Q) – P. Kotov (RUS) 6-3 6-4

D. Koepfer (GER) – C. Lestienne (FRA) 6-4 3-6 7-6

M. Purcell (AUS) – M. Cecchinato (ITA) 6-4 6-1

J. Draper (GBR) – N. Borges (POR) 6-3 6-1

SEDICESIMI DI FINALE

S. Baez (ARG) (6) – D. E. Galan (COL) 3-6 6-4 6-4

R. Gasquet (FRA) (12) – M. Huesler (SUI) 6-4 6-4

M. Fucsovics (HUN) (14) – Z. Zhang (CHN) 6-4 6-2

