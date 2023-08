WTA Cleveland 2023: Martina Trevisan si ritira e saluta subito contro Peyton Stearns

Finisce in maniera poco fortunata il WTA 250 di Cleveland per Martina Trevisan. La toscana, infatti, è costretta a ritirarsi nel corso del secondo set contro l’americana Peyton Stearns quando il punteggio vedeva avanti l’americana per 6-1 4-5. Resta per l’italiana la speranza di ritrovare in tempi brevi la forma: era entrata da lucky loser dopo aver perso nell’ultimo turno delle qualificazioni con la cinese Xiyu Wang.

Il primo set somiglia sostanzialmente a un dominio totale da parte di Stearns, che riesce a far valere in grande misura soprattutto il dritto. Il tutto anche in virtù di Trevisan che, quanto a mobilità, non è nella sua miglior condizione. Tutto il gioco ne risente, dal servizio in giù, ci sono due velocità diverse in campo, il che spiega i cinque giochi consecutivi vinti dall’americana che portano al 6-1.

Qualcosa sul fronte azzurro sembra muoversi nel secondo parziale. I problemi al servizio restano, solo che stavolta li ha anche Stearns, il che genera una serie di quattro game di fila in cui ci sono break. L’unico gioco in cui la battuta è tenuta è il quinto, mentre per il resto nessuna delle due riesce esattamente a farlo temere. L’improvviso (ma non troppo) e definitivo punto di svolta arriva sul 5-4 a favore dell’italiana, dopo un set point svanito: time out medico prima, ritiro poi.

Prima dell’uscita di scena anticipata, per Trevisan il problema principale è risultato essere nella seconda, con appena 6 punti vinti su 24 (non che fosse tanto meglio per Stearns: 9 su 22). Per nessuna delle due gran rendimento con la prima (60%-54,7% per l’USA su quelle in campo, numeri non dissimili per i punti vinti).

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it