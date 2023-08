Ranking WTA (21 agosto): Elisabetta Cocciaretto in top-30, Jasmine Paolini sugli scudi

Un nuovo lunedì per il tennis femminile e in vetta al ranking WTA c’è sempre lei, Iga Swiatek. La polacca, sconfitta dalla statunitense Coco Gauff nella semifinale del WTA1000 di Cincinnati, è al vertice della classifica mondiale a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka e l’americana Jessica Pegula.

Gli scostamenti in top-10 riguardano proprio Gauff, che con il suo titolo 1000 in Ohio è andata a prendersi la posizione n.6, scavalcando Caroline Garcia (n.7). Significativo l’ingresso in top-10 di Karolina Muchova, finalista a Cincinnati, che da questo lunedì è n.10, preceduta dalla connazionale Marketa Vondrousova (n.9)

RANKING WTA

Lunedì 21 agosto 2023

1 Iga Swiatek POL 9955

2 Aryna Sabalenka BLR 8746

3 Jessica Pegula USA 5945

4 Elena Rybakina KAZ 5670

5 Ons Jabeur TUN 4831

6 Coco Gauff USA 4595

7 Caroline Garcia FRA 3820

8 Maria Sakkari GRE 3585

9 Marketa Vondrousova CZE 3400

10 Karolina Muchova CZE 2995

La numero 1 d’Italia resta Elisabetta Cocciaretto, al best ranking (n.29 del mondo), a precedere una Jasmine Paolini sugli scudi dopo i quarti di finale raggiunti a Cincinnati. La toscana, infatti, è da oggi n.35. A completare il quadro delle italiane nella top-100 ci sono Camila Giorgi (n.52), Martina Trevisan in ripresa (n.53) e Lucia Bronzetti (n.82).

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 21 agosto 2023

29. Elisabetta Cocciaretto 1420

35. Jasmine Paolini 1330

52. Camila Giorgi 1043

53. Martina Trevisan 995

82. Lucia Bronzetti 788

103. Lucrezia Stefanini 691

116. Sara Errani 625

168. Nuria Brancaccio 438

272. Matilde Paoletti 239

309. Silvia Ambrosio 203

