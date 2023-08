Atletica, Zaynab Dosso non ritocca il record italiano: eliminata sui 100 ai Mondiali. Sarà una finale stellare

Zaynab Dosso non è riuscita nell’impresa di migliorare il record italiano dei 100 metri, eguagliato nella giornata di ieri a 22 anni di distanza dallo squillo dell’iconica Manuela Levorato. L’azzurra aveva corso in 11.14 nella batteria dei Mondiali 2023 di atletica leggera e oggi si era presentata in semifinale con l’intento di ritoccare il primato nazionale, ma l’emiliana non è stata impeccabile e ha tagliato il traguardo al settimo posto con il tempo di 11.19 (0,4 m/s di vento contrario).

La 23enne non è riuscita a partire brillantemente come è solita fare, lo scatto iniziale non è stato dei migliori, tra l’altro accanto alla fuoriclasse giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, e da lì la gara è stata tutta in salita. Zaynab Dosso ha sofferto anche sul lanciato, arretrando progressivamente e soffrendo nel finale, chiudendo a un centesimo dalla tedesca Gina Lueckenkemper e dalla trinidegna Michelle-Lee Ahye. Nella sua semifinale ha primeggiato proprio Shelly-Ann Fraser-Pryce in 10.89 davanti alla statunitense Tamari Davis (10.98) e alla polacca Ewa Swoboda.

Alla finale, che andrà in scena questa sera alle ore 21.50, si qualificavano le prime due classificate di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio. Nella seconda batteria hanno primeggiato la giamaicana Shericka Jackson e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou (10.787 per entrambe, stesso tempo al millesimo), nella terza si è invece imposta Julien Alfred da Saint Lucia (10.92) davanti alla statunitense Brittany Brown (10.97). La statunitense Sha’Carri Richardson ha avuto un alto tempo di reazione (0.222) e ha chiuso al terzo posto nella semifinale di Jackson e Ta Lou, ma è riuscita ad agguantare il pass per la finale con il miglior tempo di ripescaggio. Ripescata anche la britannica Dina Asher-Smith (11.01)

Foto: Colombo/FIDAL