WTA Cleveland 2023: Jasmine Paolini eliminata da Xinyu Wang al secondo turno

Finisce al secondo turno il cammino di Jasmine Paolini al WTA 250 di Cleveland, ultimo evento prima degli US Open. La toscana deve cedere il passo alla cinese Xinyu Wang con il punteggio di 6-4 6-3. L’asiatica è destinata ad affrontare ora una tra la russa Ekaterina Alexandrova e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, mentre per la numero 2 d’Italia ora l’obiettivo è puntato su New York e sulla speranza di un sorteggio favorevole almeno a livello di primo turno.

L’andamento del primo set è un po’ particolare, perché se è vero che le due sul ritmo finiscono per equivalersi, è altrettanto vero che, seppure un solo gioco finisca ai vantaggi, per tutta la prima metà del parziale chi è alla risposta arriva a 15 o, più spesso, a 30. Sul 4-4, però, improvvisamente cambia tutto: nel gioco ai vantaggi, e sulla prima palla break a favore di Wang, Paolini commette un doppio fallo fatale, che di fatto la condanna, visto il 6-4 appena successivo.

Il risultato è che da una parte la cinese si esalta, dall’altra l’italiana non riesce a tenere il passo di quest’aumento di ritmo, tra ace e vincenti di ottimo livello. In poco tempo, così, arrivano un break ed un altro ancora, fino al 5-2. Qui Wang ha un passaggio a vuoto, con vari errori che rimettono parzialmente in corsa Paolini. Un paio di ottime risposte, però, rimette tutto sui binari precedentemente delineati, e così per l’azzurra non c’è nulla da fare.

Nell’ora e 23 minuti di gioco, oltre ai 5 ace di Wang, spicca il dato disequilibrante in merito alle seconde: 72,7% di punti vinti per la cinese contro il 50% di Paolini. L’azzurra, peraltro, rimarrà all’incirca nella stessa zona di ranking in cui si trova ora (35 o 36 a seconda del risultato finale di Sloane Stephens).

