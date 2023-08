WTA Cleveland 2023, Alexandrova avanza ai quarti. Sorribes Tormo elimina Kudermetova, Kalinina si ritira

Altro giorno e altre partite all’evento WTA 250 di Cleveland, ultimo torneo femminile prima degli US Open 2023 (28 agosto-10 settembre). La giornata non è stata delle migliori dal punto di vista metereologico, visto che la pioggia ha costretto gli organizzatori a bloccare tutto per diverse ore. Tutto questo ha allungato il mercoledì statunitense fino ad arrivare alla sospensione per oscurità dell’ultimo incontro di giornata, ossia quello tra l’americana Sloane Stephens e la russa Mirra Andreeva. Andiamo a vedere qui di seguito ciò che è successo.

Bella vittoria di Ekaterina Alexandrova: la russa (n.4 del seeding) ha giocato un ottimo match contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich e si è imposta per 7-6(2) 6-3. Alexandrova si è così qualificata per i quarti di finale, dove a sfidarla ci sarà oggi, giovedì 24 agosto, la cinese Xinyu Wang.

Eliminata a sorpresa la russa Veronika Kudermetova (testa di serie n.3), sconfitta dalla spagnola Sara Sorribes Tormo con un netto 6-4 6-1. A conquistare il pass per i quarti è stata dunque l’iberica, che ora dovrà vedersela con la vincitrice della partita tra la statunitense Sloane Stephens e la russa classe 2007 Mirra Andreeva, sfida sospesa per oscurità (e rinviata a oggi) sul punteggio di 6-3 3-0 in favore della tennista a stelle e strisce.

Nell’altro incontro di giornata è arrivata invece la vittoria senza fatica di Tatjana Maria. La tennista teutonica avrebbe dovuto giocare contro Anhelina Kalinina (n.5 del torneo), ma l’ucraina è stata costretta a ritirarsi prima dell’inizio del match e ha dunque regalato il biglietto per entrare tra le migliori otto alla tedesca. Adesso Maria dovrà affrontare la canadese Leylah Fernandez, in un incontro con in palio la semifinale.

I RISULTATI DI GIORNATA

E. Alexandrova (RUS) (4) – A. Sasnovich (BLR) 7-6 6-3

S. Stephens (USA) (9) – M. Andreeva (RUS) 6-3 3-0 interrotta per oscurità e rinviata a oggi (giovedì 24 agosto)

S. Sorribes Tormo (ESP) – V. Kudermetova (RUS) (3) 6-4 6-1

T. Maria (GER) – A. Kalinina (UKR) (5) vittoria a tavolino per Maria

Foto: LaPresse