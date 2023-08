ATP Winston-Salem 2023: Coric avanti col brivido, Purcell elimina Griekspoor

Completato il novero degli ottavi di finale al Winston-Salem Open 2023, l’ATP 250 che da ormai più di un decennio fa da appuntamento conclusivo prima della comparsa degli US Open sul proscenio internazionale. Poche le sorprese, anzi una, anzi mezza per lo stato di forma di chi l’ha provocata.

Si parla chiaramente di Max Purcell: l’australiano, dopo i quarti a Cincinnati, si prende il lusso di eliminare in due tie-break l’olandese Tallon Griekspoor, numero 2 del seeding, riscattando in entrambi i set un break di svantaggio. Prossima sfida quella al ceco Jiri Lehecka, che rischia nel terzo parziale, ma batte il tedesco Dominik Koepfer.

Qualche brivido anche per Borna Coric: il croato viene a capo dell’americano Michael Mmoh solo alla distanza, dopo due ore e 49 minuti di lotta e al quarto match point. Si confronterà con Juan Manuel Cerundolo: l’argentino, entrato in tabellone come alternate, supera il lucky loser californiano Omni Kumar per 7-5 6-3 e trova un risultato totalmente inatteso sotto diversi punti di vista.

Nelle due differenti parti di tabellone arrivano sfide tutte da vedere. In alto, in particolare, il serbo Laslo Djere disinnesca la wild card USA Alex Michelsen, che aveva meritato l’invito dopo la finale di Newport, mentre l’argentino Sebastian Baez riesce a superare l’ostacolo australiano chiamato Aleksandar Vukic, sebbene non in maniera semplice.

Colpo di coda per Richard Gasquet: il transalpino elimina uno degli idoli di casa più attesi, Brandon Nakashima: lo fa in rimonta e mette in piedi un match spettacolo con Sebastian Korda, il migliore degli USA in gara, vittorioso (e in discesa dopo il primo set) sull’ungherese Marton Fucsovics.

ATP WINSTON-SALEM 2023: OTTAVI DI FINALE

Coric (CRO) [1]-Mmoh (USA) [WC] 6-4 6-7(3) 6-3

J. M. Cerundolo (ARG) [Alt]-Kumar (USA) [LL] 7-5 6-3

Djere (SRB) [4]-Michelsen (USA) [WC] 6-4 6-4

Baez (ARG) [6]-Vukic (AUS) [9] 6-4 4-6 6-4

Gasquet (FRA) [12]-Nakashima (USA) 2-6 6-4 6-4

Korda (USA) [3] [WC]-Fucsovics (HUN) [14] 7-6(5) 6-3

Lehecka (CZE) [5]-Koepfer (GER) 6-3 3-6 6-4

Purcell (AUS)-Griekspoor (NED) [2] 7-6(4) 7-6(2)

