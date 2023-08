US Open 2023, Fabio Fognini e Flavio Cobolli eliminati nel 1° turno delle qualificazioni. Avanzano Travaglia e Vavassori

Non arrivano buone notizie da New York per il tennis italiano, in riferimento al primo turno delle qualificazioni al tabellone principale degli US Open, il cui sorteggio è in programma quest’oggi alle ore 18.00 italiane (12.00 locali). Solo Stefano Travaglia e Andrea Vavassori sono riusciti a imporsi, mentre il resto della numerosa truppa tricolore è uscita di scena.

Travaglia (n.234 del mondo) si è imposto per 6-7 (1) 7-5 7-6 (6) contro lo slovacco Norbert Gombos (n.217 del ranking) e nel prossimo turno giocherà contro l’australiano John Millman, che a sorpresa ha eliminato la testa di serie n.11, Alejandro Tabilo per 6-4 7-5. Vavassori (n.164 ATP) ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur (n.179 del ranking) per 7-6 (3) 6-4 e nel prossimo match giocherà contro l’americano Emilio Nava.

Eliminazioni, invece, dolorose per Fabio Fognini e Flavio Cobolli. Il ligure, precipitato in classifica mondiale (n.140 del mondo), ha palesato le sue difficoltà fisiche, venendo sconfitto con il punteggio di 1-6 6-1 6-1 dal ceco Jakub Masik (n.191 ATP). Ko anche per Cobolli (n.138 del mondo), al cospetto dello svizzero Leandro Riedi (n.150 ATP) per 6-1 2-6 7-5.

Le ultime due battute d’arresto azzurre sono state quelle di Edoardo Lavagno (n.231 del mondo), opposto al tunisino Aziz Dougaz (n.238 del ranking) per 7-5 3-6 7-5 e di Matteo Gigante (n.167 del mondo), contro l’americano Eliot Spizzirri (n.1139 ATP) per 6-4 6-7 (3) 6-1.

Foto: LaPresse