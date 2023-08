WTA Cincinnati, Jasmine Paolini deve arrendersi a Coco Gauff nei quarti di finale

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Jasmine Paolini a Cincinnati. Nel WTA1000 dell’Ohio la toscana (n.43 del mondo) ha alzato bandiera bianca al cospetto di Coco Gauff (n.7 del ranking) sullo score di 6-3 6-2. Troppo superiore il tennis espresso dalla statunitense, che quindi ha staccato il biglietto per la semifinale dove affronterà la n.1 del mondo, Iga Swiatek, impostasi per 7-6 (3) 6-1 contro la ceca Marketa Vondrousova (n.10 WTA).

Nel primo set l’avvio è un po’ illusorio per Jasmine che strappa il servizio alla rivale nel secondo game, mettendo in mostra degli ottimi colpi da fondo. Arriva però la reazione dell’americana: Gauff eleva il livello e per Paolini la questione si complica sensibilmente. La top-10 ribalta il punteggio, mettendo in fila due break consecutivi nel terzo e quinto game, prima di completare l’opera nel nono con il terzo break della frazione. La tennista del Bel Paese non è in grado di gestire il ritmo, specie dal lato del rovescio della statunitense (6-3).

Nel secondo set si ripete esattamente lo stesso “spartito”: Paolini avanti di un break in apertura, ma Gauff devastante in rimonta. L’azzurra tiene botta fino al terzo game, poi subisce una serie di sei giochi consecutivi dal 2-0 in proprio favore. L’epilogo è un 6-2 che non ammette repliche.

Leggendo le statistiche, balzano all’occhio le difficoltà di Jasmine di ottenere punti dal servizio: 53% dei punti vinti con la prima e il 30% con la seconda. Un aspetto che ha fatto molta differenza tra le due, considerate le percentuali di Gauff (70% dei quindici ottenuti con la prima e il 53% con la seconda).

Foto: LaPresse