Golf, PGA Tour: Max Homa si porta in testa al BMW Championship dopo il secondo round, calano Rahm e McIlroy

Giro di boa al BMW Championship 2023, secondo appuntamento dei playoffs di FedEx Cup. Sul percorso del North Course dell’Olympia Fields Country Club, in Illinois, i migliori 50 giocatori della stagione, ma la stella più brillante del secondo round porta il nome di Max Homa.

Il 32enne californiano si è portato in testa alla graduatoria con uno straordinario giro in 62 colpi, di gran lunga il miglior punteggio sul round registrato sin qui. Con la bellezza di 10 birdie (accompagnati anche da due bogey), Homa ha portato il suo score totale a-10, guadagnando 11 posizioni. Se il torneo finisse così, Homa sarebbe in testa alla graduatoria FedEx, oltre che di diritto nel team USA di Ryder Cup.

L’inseguitore più vicino è Chris Kirk che accosta al 66 di ieri un nuovo 66 portando il suo punteggio totale a -8. Tre birdie conseutivi e nessun bogey gli permettono di rimanere a contatto col leader. Alle sue spalle una coppia di vincitori major: l’inglese Matt Fitzpatrick e lo statunitense Brian Harman condividono la terza piazza a -7.

Aristocrazia del golf nel gruppetto dei quinti a -5: Harris English, Rickie Fowler, Justin Rose ed i primi due del ranking mondiale Scottie Scheffler e Rory McIlroy, Dopo aver chiuso in testa il primo round, il nordirlandese non è andato oltre il PAR nel secondo giro. Round da dimenticare per Jon Rahm che crolla in 35a piazza con un giro in 74 (+4). Da segnalare anche il ritiro di Hideki Matsuyama, vittima ancora di problemi alla schiena.

