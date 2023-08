WTA Cincinnati 2023: Swiatek attende Gauff in semifinale, Sabalenka affronta Muchova

Si sono delineate le semifinali del WTA 1000 di Cincinnati. Finisce la bellissima avventura di Jasmine Paolini, sconfitta nei quarti di finale (i primi della carriera in un torneo di questa caratura) dall’americana Cori Gauff. La numero sette del mondo si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e un quarto di gioco.

In semifinale Gauff incrocerà Iga Swiatek e sarà l’ottava sfida in carriera per l’americana contro la numero uno del mondo. La polacca, infatti, ha superato la campionessa di Wimbledon, Marketa Vondrousova, in due set per 7-6 6-1 dopo un’ora e mezza di gioco.

Alla numero uno risponde prontamente la numero due. Prosegue a distanza il duello per il vertice del tennis femminile, con Aryna Sabalenka che ha raggiunto la semifinale dopo aver sconfitto la tunisina Ons Jabeur per 7-5 6-3, prendendosi una rivincita dopo la sconfitta di Wimbledon.

La quarta semifinalista è Karolina Muchova e la ceca ritroverà proprio Sabalenka dopo quell’incredibile sfida nell’ultimo Roland Garros. La numero 17 del mondo ha sfruttato il ritiro della connazionale Marie Bouzkova sul 3-0 del primo set, in un quarto di finale durato appena dodici minuti.

RISULTATI WTA CINCINNATI 2023 (18 AGOSTO)

Swiatek (Pol) b. Vondrousova (Cze) 7-6 6-1

Muchova (Cze) b. Bouzkova (Cze) 3-0 ret.

Gauff (Uda) b. Paolini (Ita) 6-3 6-2

Sabalenka (Blr) b. Jabeur (Tun) 7-5 6-3

FOTO: LaPresse