ATP Cincinnati 2023: Carlos Alcaraz avanza in semifinale con fatica e ora sfiderà Hurkacz. Tutto facile per Dkjokovic e Zverev

Si è conclusa poche ore fa un’altra giornata al Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti, cemento). Tra la serata di ieri e la notte italiana si sono disputati tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mandato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Successo non senza fatica per Carlos Alcaraz: il numero 1 al mondo è andato sotto di un set contro l’australiano Max Purcell, ma poi ha reagito e si è imposto con il risultato finale di 4-6 6-3 6-4 in due ore e 13 minuti di gioco. Ora in semifinale l’iberico affronterà il polacco Hubert Hurkacz, che è uscito vittorioso dalla partita contro l’altro australiano Alexei Popyrin con un buon 6-1 7-6(8) in un’ora e 19 minuti. Da segnalare che nel tie-break del secondo parziale il nativo di Wroclaw ha subito una clamorosa rimonta dal 6-1, ma poi è riuscito a cancellare un set point (sul 6-7) e a vincere per 10-8 al settimo match point.

Nella parte bassa del tabellone è arrivata la vittoria facile per Novak Djokovic. Il serbo (n.2 al mondo) ha confermato di essere in forma dopo le buone prestazioni degli scorsi giorni e ha battuto lo statunitense Taylor Fritz (n.9 del seeding) per 6-0 6-4 in appena un’ora e due minuti di gioco. Nole ha così strappato il pass per la semifinale e ora potrà dunque contendersi un posto nell’ultimo atto del torneo con il tedesco Alexander Zverev (n.16 del torneo), bravo a dominare nella notte italiana contro il francese Adrian Mannarino fino a vincere con un nettissimo 6-2 6-3 in un’ora e 13 minuti.

I RISULTATI DI GIORNATA

C. Alcaraz (ESP) (1) – M. Purcell (AUS) 4-6 6-3 6-4

H. Hurkacz (POL) – A. Popyrin (AUS) 6-1 7-6

A. Zverev (GER) (16) – A. Mannarino (FRA) 6-2 6-3

N. Djokovic (SRB) (2) – T. Fritz (USA) (9) 6-0 6-4

Foto: LaPresse