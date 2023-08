WTA Cincinnati 2023, Martina Trevisan supera in rimonta Pera e raggiunge Pegula al secondo turno

Bella vittoria in rimonta per Martina Trevisan al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati. Sul cemento statunitense, la qualificata azzurra (n.63 del ranking) va sotto per un set a zero contro l’americana Bernarda Pera (n.61 al mondo), ma poi reagisce e ribalta tutto, chiudendo la partita con il risultato finale di 3-6 6-1 6-2 dopo un’ora e 48 minuti di gioco. Grazie a questo successo la nostra portacolori raggiunge ai sedicesimi di finale un’altra statunitense, ovvero Jessica Pegula (n.3 del seeding).

Pronti, via e Pera sale subito sul 2-0. La statunitense va poi vicina anche al 3-0, ma stavolta Trevisan si salva nel suo turno di servizio e muove il punteggio con l’1-2. La nostra portacolori non riesce a fare male in risposta, se non nell’ottavo gioco, quando però non riesce a convertire l’unica palla break a sua disposizione. Pera si porta dunque sul 5-3 e poi con un altro break si aggiudica il primo parziale per 6-3.

Trevisan non ci sta e reagisce nel secondo parziale, trovando l’immediato break e il successivo 2-0. L’allungo dà fiducia all’azzurra, che dal quarto gioco in poi alza ulteriormente il suo livello di gioco e, anche grazie a qualche errore di troppo della sua avversaria, vola rapidamente sul 6-1, riportando il conto dei set in parità.

Il terzo e decisivo parziale comincia con grande equilibrio: entrambe le tenniste riescono a incidere con il servizio e si arriva senza palle break sul 3-2 in favore di Trevisan. Poi, nel sesto gioco, Pera ha un passaggio a vuoto e l’italiana ne approfitta per prendersi il break che vale il 4-2. Nel successivo game la statunitense prova a reagire subito, ma la nostra portacolori risponde presente in un momento di difficoltà e con tre punti consecutivi dal 30-40 riesce a conquistare l’importantissimo 5-2. Per Pera è il colpo di grazia: la statunitense lascia mentalmente il campo e Trevisan chiude definitivamente la partita con un break a zero.

STATISTICHE – A fine partita sono ben 5/8 le palle break convertite dall’italiana contro le 2/5 trasformate da Pera. L’azzurra fa meglio della sua avversaria sia con la prima in campo (67% dei punti conquistati contro il 61% della tennista a stelle e strisce) sia, soprattutto, con la seconda (52% dei punti ottenuti contro il 36% della sua avversaria), in un match in cui punti totali vinti dalle due tenniste sono 88 per la nativa di Firenze e 71 per l’americana.

Foto: LaPresse