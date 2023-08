Golf: i playoff di FedEx Cup continuano con il BMW Champioship. Cantlay e McIlroy osservati speciali

Superato il St. Jude Championship, i playoffs di FedEx Cup 2023 continuano con il BMW Championship, secondo dei tre eventi previsti per determinare il vincitore dell’annuale competizione sul PGA Tour. Come nel 2020 il percorso che ospiterà il torneo sarà il North Course dell’Olympia Fields Country Club, a poco più di 20 km da Chicago, in Illinois.

Lì si sfideranno, per rimanere in corsa e per il montepremi di ben 20 milioni di dollari, i cinquanta giocatori rimasti nella competizione. Da questo torneo usciranno i trenta concorrenti per la vittoria finale della FedEx Cup che si daranno battaglia al TOUR Championship della prossima settimana.

Saranno presenti dunque tutti i più grandi nomi del panorama internazionale ed i riflettori saranno puntati in particolar modo su Rory McIlroy e Patrick Cantlay. Il primo viene da un terzo posto al St Jude Championship e può tornare n°1 al mondo con un successo. Il secondo è stato battuto solo alla buca di spareggio da Lucas Glover quattro giorni fa ed è il vincitore dello scorso anno. Occhio anche a Jon Rahm, che vinse questo torneo l’ultima volta che si è giocato su questo percorso, ed al solito Scottie Scheffler.

Il percorso è quello dell’Olympia Fields Country Club (fondato nel 1915), che prende il nome dal villaggio nei dintorni di Chicago in cui sorge. Qui si sono già giocate due edizioni dello US Open e una del suo corrispettivo femminile, nel 2017. In questo caso si va in scena sul percorso Nord, un par 70 regolarmente classificato tra i tre migliori di Chicago e tra i primi 50 degli Stati Uniti. Il North Course è stato disegnato, originariamente (al netto delle successive modifiche) da Willie Park Jr., scozzese che vinse l’Open Championship agli albori delle competizioni, nel 1887 e nel 1889.

