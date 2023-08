WTA Cincinnati 2023, Jasmine Paolini travolge Marta Kostyuk e vola al secondo turno!

Prosegue il cammino a Cincinnati di Jasmine Paolini, la quale dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, vince anche all’esordio nel main draw del torneo WTA 1000 in Ohio: a farne le spese oggi è l’ucraina Marta Kostyuk, travolta per 6-2 6-1 in un’ora e tre minuti di gioco. Per l’azzurra, al secondo turno, una tra la qualificata iberica Cristina Bucsa e l’elvetica Belinda Bencic, numero 13 del seeding, che si sfideranno domani. Inevitabilmente, dunque, Paolini tornerà in campo mercoledì.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi si assiste quasi ad un monologo dell’azzurra, la quale con un parziale di 16 punti a 4 infila quattro giochi consecutivi. Paolini, infatti, nel sesto gioco si porta sullo 0-40 in risposta ed alla terza occasione centra il primo strappo, ripetendosi nell’ottavo gioco, questa volta con un break a zero, che vale il 6-2 in 36 minuti.

Nella seconda partita Paolini cede la battuta a 15 in apertura, poi dallo 0-1 l’azzurra vola, inanellando sei giochi consecutivi, maturati con un bel parziale di 24 punti a 9, fatto di tre turni al servizio tenuti tutti a 15 e di tre break, nel secondo, nel quarto e nel sesto game, ottenuti tutti a 30. La chiusura della tennista italiana, dunque, arriva sul 6-1 dopo 27 minuti.

Le statistiche premiano inevitabilmente Paolini, che vince 58 punti contro i 34 dell’avversaria, con l’azzurra che sfrutta cinque delle sette palle break avute a disposizione e ne concede solo una a Kostyuk, che poi la converte. La tennista italiana mette il 71% di prime in campo, ottenendo il punto nel 67% dei casi, col 74% con la prima ed il 50% con la seconda.

Foto: LaPresse