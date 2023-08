Chi affronterà l’Italia in Coppa Davis? I convocati e i ranking delle rivali di Bologna

Si avvicinano sempre di più le finali di Coppa Davis: per l’Italia è un appuntamento molto atteso, poiché la squadra è particolarmente forte e competitiva, indubbiamente la favorita del gruppo A che comprende anche Svezia, Cile e Canada in quel della Unipol Arena di Bologna.

Dal 12 al 17 settembre la formazione di Filippo Volandri che comprende Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Simone Bolelli affronterà queste tre nazionali per provare a volare alle finali di Malaga: ricordiamo che sarà l’ultimo anno con questo format targato Kosmos, poiché l’accordo con la società con a capo Gerard Piqué è stato risolto dall’ITF.

La minaccia principale a primo impatto sembrerebbe essere il Canada, campione in carica della competizione. La squadra di Frank Dancevic è composta di soli quattro giocatori e soprattutto sarà priva di Felix Auger-Aliassime e del redivivo Milos Raonic. Formazione che sarà guidata da Denis Shapovalov, mentre per il posto da secondo singolarista ci sarà ballottaggio tra l’esperto Vasek Pospisil e il giovane Gabriel Diallo. Questa la spedizione:

Denis Shapovalov – Ranking ATP: 22

Vasek Pospisil – Ranking ATP: 168

Gabriel Diallo – Ranking ATP: 134

Alexis Galarneau – Ranking ATP: 196

Insidioso potrebbe essere il Cile di Nicolas Massu. Una squadra che ha un numero uno piuttosto solido come Nicolas Jarry, particolarmente brillante in questa stagione: il tennista di Santiago ha vinto due titoli e ha raggiunto il best ranking, esprimendosi bene anche sulle superfici veloci oltre che sull’amata terra rossa. Il numero due sarà Cristian Garin che sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative, ma è particolarmente esperto e si può esaltare in queste situazioni. Questi i convocati:

Nicolas Jarry – Ranking ATP: 26

Cristian Garin – Ranking ATP: 91

Alejandro Tabilo – Ranking ATP: 112

Tomas Barrios Vera – Ranking ATP: 119

Gonzalo Lama – Ranking ATP: 372

La squadra decisamente più debole del raggruppamento è la Svezia capitanata da Johan Hedsberg. Non sarà presente infatti Mikael Ymer per le note vicende relative al doping: il ragazzo di origine etiope ha saltato tre controlli ed è stato così sospeso per 18 mesi. Il numero uno sarà quindi il fratello maggiore Elias Ymer, decisamente più morbido e abbordabile. Il secondo singolarista dovrebbe essere Dragos Madaras, in ascesa quest’anno grazie ai grandi risultati Itf. Occhio anche a Leo Borg che ha ben figurato in casa a Bastad. Questi i convocati:

Elias Ymer – Ranking ATP: 181

Dragos Madaras – Ranking ATP: 202

Leo Borg – Ranking ATP: 407

Filip Bergevi – Ranking ATP doppio: 190

André Goransson – Ranking ATP doppio: 69

Foto: Lapresse