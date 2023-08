WTA Cincinnati 2023: Jasmine Paolini sfrutta il ritiro di Rybakina e accede ai quarti di finale

Primo quarto di finale in un WTA 1000 per Jasmine Paolini. Un traguardo raggiunto a Cincinnati con anche un pizzico di fortuna per la toscana, che ha sfruttato il ritiro nel secondo set da parte della kazaka Elena Rybakina. La numero quattro del mondo, quasi anche un po’ improvvisamente, ha deciso di alzare bandiera bianca per un problema fisico, con il pensiero forse di non aggravare la situazione in vista dell’ormai imminente US Open.

Il punteggio al momento del ritiro vedeva Rybakina in vantaggio di un set (6-4), ma nella seconda frazione era Paolini a comandare anche abbastanza nettamente per 5-2. Un’ora e un quarto di gioco dove comunque la toscana ha confermato di attraversare un ottimo periodo di forma, giocandosela alla pari con una delle giocatrici, infortunio a parte, favorite per la vittoria a New York.

Nel primo set Rybakina ha strappato il servizio nel terzo gioco all’azzurra, ma la reazione di Paolini non si è fatta attendere e nel game successivo ha trovato il controbreak alla quarta occasione. Purtroppo la toscana ha avuto un nuovo passaggio a vuoto nel settimo gioco, perdendo nuovamente la battuta. Avanti 4-3 la numero quattro del mondo ha confermato il break di vantaggio, chiudendo poi 6-4.

Nonostante il set perso, Paolini parte benissimo nella seconda frazione e nel secondo game si procura ben quattro palle break. Proprio la quarta è quella decisiva, con l’azzurra che scappa via sul 3-0. Paolini annulla anche una delicata palla break nel quinto gioco e poi ne cancella altre due nel settimo game. Proprio dopo questo momento, Rybakina decide di ritirarsi, lasciando così la vittoria alla toscana.

Nei quarti di finale Paolini se la vedrà con la vincente della sfida tra l’americana Cori Gauff, numero sette del mondo, e la ceca Linda Noskova, che occupa la posizione numero 50 della classifica mondiale.

FOTO: LaPresse