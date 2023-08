WTA Cincinnati 2023, Jasmine Paolini nel tabellone principale: battuta Osorio

Jasmine Paolini è nel tabellone principale del WTA 1000 di Cincinnati. La lucchese ha avuto la meglio sulla canadese Camila Osorio con un doppio 7-5 in due ore e facendo fruttare la sua posizione numero 5 nel programma cadetto, rientrando dunque tra le qualificate.

Un primo set in cui i capovolgimenti di fronte si sprecano. La sudamericana è la prima a passare in vantaggio strappando a zero la battuta all’azzurra, ma quest’ultima rimette immediatamente le cose a posto, riuscendo a tornare in equilibrio in un gioco in cui ha bisogno della quinta palla break per recuperare. Diventa un delirio: Osorio offre a Paolini il game per servire per il set che non viene sfruttato, ma la colombiana non aggiusta la battuta, altro break e alla seconda occasione Jasmine non trema.

E anche nel secondo set Osorio conferma le sue difficoltà con il colpo di apertura, e tra un doppio fallo e un altro quasi regala la partita a Paolini, che si ritrova avanti sul 3-0 pesante. Titoli di coda? Per niente, poiché anche Jasmine inizia a essere anemica da quel punto di vista, due servizi persi a zero che lasciano la partita ancora aperta nonostante le difficoltà della colombiana. L’azzurra riesce anche a servire per il match, due volte, e a trovare il match point, ma non lo sfrutta, permettendo alla sua avversaria di rientrare. Che però, con il match in equilibrio, torna a sbandare concedendo l’ottavo break della partita. L’azzurra stavolta fa il suo dovere e chiude i conti.

Entrambe con un pessimo rendimento al servizio, e Osorio riesce a fare molto peggio: sette doppi falli durante la partita, vincendo meno del 50% con la propria battuta (42/97) e solo quattro dei dodici giochi partiti dalla sua racchetta. I numeri di Paolini sono di poco migliori, dalla sua l’aver sfruttato otto delle diciotto palle break a disposizione.

Foto: LaPresse