Challenger Cordenons 2023, Matteo Gigante domina in Finale contro Neumayer!

Arrivano buone notizie per il tennis italiano dal Challenger di Cordenons. Matteo Gigante si è imposto nella Finale contro l’austriaco Lukas Neumayer (n.251 del mondo) e ha ottenuto il secondo titolo di questo circuito internazionale.

Una partita a senso unico, vinta dal nostro portacolori 6-0 6-2. Un risultato che ha dei riflessi sulla classifica del 21enne nativo di Roma: da domani, infatti, sarà n.161 del ranking ATP, guadagnando diverse posizioni in questa settimana (partiva dal n.202).

Nel primo set si assiste all’assolo di Gigante. Il mancino nostrano dispone come vuole del suo avversario, investito dai colpi precisi e potenti dell’italiano. Una differenza dai connotati imbarazzanti tra i due che porta al bagel (6-0) in appena 24′, con il povero austriaco autore di soli sette punti nell’intera frazione. Un dominio tricolore.

Nel secondo set la musica non cambia: primo gioco e break per il tennista del Bel Paese. Neumayer prova a minimizzare i danni, salvando quattro palle break nel quarto gioco, ma alla fine della fiera porta a casa solo due game. Il sipario cala sul 6-2 e Gigante ha motivi per cui sorridere.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin