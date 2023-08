ATP Cincinnati, Novak Djokovic si allena sui campi in Ohio: il ritorno negli USA dopo quasi 2 anni

Un ritorno sotto tanti punti di vista. Novak Djokovic ha iniziato ufficialmente la sua avventura negli Stati Uniti. A distanza di quasi due anni, il serbo ha potuto mettere piede negli States, ricordando il veto che aveva riguardato i non vaccinati al Covid-19, tale da impedirgli di disputare l’edizione 2022 degli US Open e, nello stesso tempo, non poter giocare ai Masters1000 di Indian Wells e di Miami di quest’anno.

Un Djokovic, quindi, che ha riassaporato i campi statunitensi, nello specifico a Cincinnati, in Ohio, dove il campione nativo di Belgrado giocherà nella prossima settimana. Un 1000 con grande appeal, tappa di preparazione per Nole in vista del suo grande obiettivo, il Major a New York.

L’asso balcanico ha voglia di cancellare la delusione della sconfitta nella Finale di Wimbledon per mano dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 ATP), che ha fatto sfumare nuovamente il sogno del Grande Slam. Sarà interessante capire, quindi, come il n.2 del mondo reagirà a quel ko, quante motivazioni metterà nel 1000 americano e ancor di più a Flushing Meadows

Di seguito alcune immagini dei primi allenamenti di Djokovic a Cincinnati:

