Vuelta a España, Primoz Roglic insegue il record assoluto di Roberto Heras. Ma avrà un compagno di squadra ‘scomodo’…

Un Primoz Roglic a caccia di record quello che vedremo sabato al via della Vuelta a España. Lo sloveno vuole prendersi il record assoluto che al momento è di Roberto Heras: quattro volte sul primo gradino del podio della corsa a tappe iberica. Per di più c’è in palio anche la doppietta: Giro e Vuelta, riuscita solamente a tre uomini nella storia (Merckx, Battaglin e Contador).

Il fenomeno della Jumbo-Visma ha la condizione giusta per provare nell’impresa, lo ha fatto vedere di recente alla Vuelta a Burgos, dominata in lungo e in largo di recente. Il percorso ricco di salite con strappi durissimi è adattissimo alle sue caratteristiche e anche le poche cronometro possono favorirlo.

Forse il problema più grande se lo ritrova in casa. La notizia a sorpresa è stata quella della partecipazione alla Vuelta di Jonas Vingegaard. Cosa decideranno di fare in casa Jumbo-Visma per andare a caccia della clamorosa tripletta di Grandi Giri in tutto l’anno? Si punterà sull’esperienza dello sloveno o sulla classe del danese?

E nel frattempo di fronte c’è un fuoriclasse assoluto come Remco Evenepoel che non ha paura di nessuno e vorrà sicuramente difendere il titolo agguantato nella passata stagione.

