Vuelta a España: i favoriti. Evenepoel sfida la coppia Roglic-Vingegaard, ma occhio ad Ayuso

Quella che si appresta a partire è una Vuelta a España dal valore stellare. Il percorso è stupendo, con un’infinità di salite, ma a rendere il terzo Grande Giro stagionale uno show ci penseranno sicuramente i corridori, visto che la startlist è ricca di fenomeni. Andiamo a scoprire i grandi favoriti della vigilia per il titolo a Madrid.

Il campione uscente Remco Evenepoel vuole ripetersi. Trionfatore a Glasgow nella cronometro dei Mondiali, non potrà sfruttare troppo la prova amica visto che ne sarà presente solamente una (un’altra a squadre). Da capire la sua condizione nelle grandi montagne, ma ovviamente va diretto verso il bis.

Occhio che però quest’anno a sfidarlo c’è una coppia di lusso. La Jumbo-Visma va a caccia della tripletta nei Grandi Giri e schiera i suoi pezzi da novanta: Primoz Roglic, vincitore del Giro d’Italia, e Jonas Vingegaard, campione al Tour de France per il secondo anno di fila. Non è stato ancora chiarito chi sarà il capitano, abbiamo delle certezze sullo stato di forma dello sloveno, ancora no su quelle del danese che comunque fa davvero paura e va a caccia dell’accoppiata Tour-Vuelta che manca dal 2017 quando ci riuscì Chris Froome.

Tre uomini un gradino sopra tutti, ma occhio anche al padrone di casa Juan Ayuso. Un inizio di stagione non eccellente a livello fisico, ma si è preparato al meglio per l’appuntamento davanti al pubblico amico. È reduce dalla terza piazza del 2022 e vuole migliorarsi, magari provando a far saltare il banco.

