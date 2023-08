Vuelta a España 2023, Geraint Thomas: “Gli avversari sono forti, ma io punto comunque alla vittoria finale”

Geraint Thomas è pronto per affrontare la Vuelta a España 2023. Dopo il secondo posto ottenuto al Giro d’Italia a maggio (il classe 1986 è stato battuto soltanto dallo sloveno Primoz Roglic), il britannico della INEOS Grenadiers vuole conquistare un altro risultato di spessore in questa stagione.

“Il podio sarebbe bello, ma vorrei vincere – ha svelato il nativo di Cardiff a Cyclingnews -. Lo si fa per questo, no? Un terzo posto finale sarebbe decente, specialmente considerando il campo partenti. Il fatto è che ho colto molti piazzamenti. Sono costantemente tra i primi tre, ma non ho vinto molto ultimamente. Ho un disperato bisogno di vincere“.

Thomas sa che ci saranno diversi avversari di grande livello: “Remco partirà sicuramente molto forte e molto dipenderà da come andrà nella terza settimana. E corridori come Primož e Vingegaard ovviamente sanno come correre una corsa di tre settimane. L’UAE sarà molto forte, con Almeida e Ayuso. E anche Mas avrà una gran voglia dopo aver perso il Tour”.

Il britannico ha concluso dicendo: “L’obiettivo principale è provare a vincere la classifica generale, ma anche essere aggressivo in gara, provare a fare le cose in modo un po’ diverso. Avevamo questa idea per il Giro, ma quando hai la maglia di leader questo cambia le cose. Ma possiamo sicuramente andare alla Vuelta di nuovo con quell’atteggiamento aperto e poi vedere cosa succede“.

Per Thomas quella di quest’anno sarà la seconda partecipazione in carriera alla Vuelta, dopo la presenza nel 2015, quando il britannico non era ancora focalizzato sulle classifiche generali dei Grandi Giri e terminò l’esperienza spagnola senza grosse soddisfazioni.

Foto: LaPresse