Vuelta a España 2023, tappa di oggi La Vall d’Uixo-Observatorio Astrofisico de Javalambre: orari, percorso, tv, favoriti. Tutti contro Evenepoel

Tornano le salite, torna lo spettacolo alla Vuelta a España 2023. Altra giornata nel quale è atteso lo scontro diretto tra i big in chiave classifica generale: oggi appuntamento con la sesta tappa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Partenza da La Vall d’Uixo per arrivare in vetta all’Observatorio Astrofisico de Javalambre dopo 183,1 chilometri. Pronti, via una salita non indicata come GPM che taglierà già le gambe ai corridori. Poi spazio alla prima salita: terza categoria di Puerto De Arenillas (5,8 km al 4,7% di pendenza media), seguita poco dopo dall’Alto Fuente de Rubielos (6.1 km al 6,2%). Da lì in poi un centinaio di chilometri d’attesa per il gran finale: Pico del Buitre (10,9 km all’8% di pendenza media e punte del 16%).

FAVORITI SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Tutti contro Remco Evenepoel. Il belga della Soudal-QuickStep è leader della classifica generale, ha già annunciato di voler lasciar la maglia (andrà via la fuga), però deve stare attento agli assalti dei rivali diretti. Tre su tutti: la coppia della Jumbo-Visma formata da Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, e la stellina della UAE Emirates Juan Ayuso. Pronostico chiuso a questi quattro se dovesse arrivare il gruppo compatto all’approccio dell’ascesa finale. L’Italia invece spera in qualche attacco da lontano, magari di Damiano Caruso.

PROGRAMMA SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Giovedì 31 agosto

Sesta tappa: La Vall d’Uixo – Observatorio Astrofisico de Javalambre (183,1 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario d’arrivo: 17.20 circa

SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.15