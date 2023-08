Vuelta a España 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine giovedì 31 agosto, programma, streaming

Si svolgerà quest’oggi, giovedì 31 agosto 2023, la sesta tappa della 78ma edizione della Vuelta a España. In questa frazione si partirà alle ore 12:20 da La Vall d’Uixo e si arriverà, dopo 183,1 chilometri ricchi di insidie, all’Observatorio Astrofisico de Javalambredopo.

La tappa odierna comincerà con 6,5 km di salita (non catalogata come GPM), poi si continuerà con un tratto ricco di saliscendi che accompagnerà i corridori ai piedi del Puerto De Arenillas (5,8 km al 4,7% di pendenza media). Una volta superata l’asperità appena citata, verrà affrontata una discesa e successivamente ci sarà un altro pezzo di strada insidioso che proseguirà fino all’inizio dell’Alto Fuente de Rubielos (6.1 km al 6,2%). Quest’ultima salita terminerà a 100 km dall’arrivo, poi il percorso andrà avanti con continui su e giù fino ad arrivare all’imbocco del Pico del Buitre (10,9 km all’8% di pendenza media e con punte del 16%), dura salita che proseguirà fino all’arrivo e che sarà dunque quasi sicuramente terreno fertile per vedere all’opera gli uomini di classifica.

La sesta tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 12:15.

PROGRAMMA SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Giovedì 31 agosto

Sesta tappa: La Vall d’Uixo – Observatorio Astrofisico de Javalambre (183,1 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario d’arrivo: 17.30 circa

SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.15

