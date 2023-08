Vuelta a España 2023, Sepp Kuss: “Sono rimasto concentrato fino alla fine, ora voglio solo godermi questo successo”

Grande colpo di Sepp Kuss nella sesta tappa della Vuelta a España 2023. Lo statunitense della Jumbo – Visma è andato in fuga a inizio frazione insieme a tantissimi altri corridori e ha poi fatto la differenza nella salita finale, staccando tutti e andando a vincere in solitaria con 26” di vantaggio sul francese Lenny Martinez e 31” sull’altro transalpino Romain Bardet. Grazie a quanto fatto oggi, il classe 1994 è salito fino in seconda posizione in classifica generale e ha ora soltanto 8” di ritardo proprio dal nuovo leader Martinez.

“È stata una tappa durissima – ha affermato Kuss subito dopo la vittoria -. Volevamo testare la Quick – Step e per questo sono entrato in fuga con Dylan (van Baarle, ndr), Attila (Valter, ndr) e Jan (Tratnik, ndr). Poi i miei compagni hanno fatto un lavoro eccezionale, mentre io mi sono concentrato solo sull’obiettivo finale, ovvero su quando partire e quando fare la differenza”.

Ora lo statunitense ha 2’39” di vantaggio su Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) e rispettivamente 2’44 e 2’50” sui compagni di squadra Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Margini dunque importanti rispetto ai favoriti della corsa spagnola, ma per ora il classe 1994 non vuole pensare a una sua possibile intromissione nella lotta per il trionfo finale: “Per me è già incredibile vincere la tappa e ora in realtà non so come sono messo in classifica generale. Comunque per adesso non ci penso troppo, voglio soltanto godermi questa giornata”.

Foto: LaPresse