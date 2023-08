Vuelta a España 2023, Evenepoel si fa forza: “Sentivo di non stare bene, ma è stato solo un brutto momento”

In una giornata scoppiettante sulle strade della Vuelta a España 2023, uno dei “sconfitti” è sicuramente Remco Evenepoel. Il belga aveva infatti pianificato di lasciare la maglia rossa, ma forse non si aspettava che corridori come Martinez o Kuss potessero dargli un distacco tale. Allo stesso momento Evenepoel non è riuscito a rispondere agli attacchi di Roglic e Vingegaard, perdendo il vantaggio acquisito in precedenza.

Queste le sue parole ai microfoni di Eurosport: “Mi sentivo bene, ma non sono riuscito ad accelerare quando gli altri hanno attaccato. Ho preferito dunque cercare un passo regolare ed alla fine sono andato 30 secondi più piano degli altri”.

Ha poi aggiunto: “Sentivo di non riuscire a dare il massimo, è stato uno sforzo più controllato. A volte capitano i giorni in cui non riesci a spingerti oltre il limite ed oggi è stato uno di quelli. Negli ultimi 2 km sono riuscito a spingere di più, è stato solo un brutto momento”.

Poi sul quadro generale: “Tutto sommato non è andata male. Se questo è stato il mio giorno difficile, sono ancora in gioco, specialmente su un percorso così duro. Oggi non avevo le gambe migliori, anche quando è partita la fuga, sentivo di non stare benissimo. Speriamo che questo sia stato il mio giorno peggiore”.

