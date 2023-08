Vuelta a España 2023, Remco Evenepoel: “Non era nei piani fare lo sprint, la tappa di domani si adatta alle mie caratteristiche”

Quinta tappa superata senza problemi dagli uomini di classifica della Vuelta a España 2023, con Remco Evenepoel che ha dunque mantenuto agevolmente la maglia rossa conquistata al termine della frazione numero tre. Il belga ha inoltre guadagnato sei secondi su tutti i suoi rivali passando in testa allo sprint intermedio posto a 11 km dal traguardo.

Queste le sue parole dopo la tappa, raccolte dal media belga Sporza: “Non era previsto facessi lo sprint, mi sono semplicemente trovato lì. Il finale è stato tecnico e veloce e le strade sulla costa sono scivolose. Eravamo davanti in tutte quelle rotonde e poi c’è stato lo sprint. Volevo risparmiare energie ma poi mi sono detto ‘ci provo’ e sono partito”.

Il belga ha anche modo di scherzare: “Pensavo fossero 3 secondi, ma a quanto pare erano 6 secondi. Non è male. E ho battuto Kaden Groves. No, non è vero – ride – Mi sono scusato con lui . Non voglio intralciare i suoi piani, ma ha detto che non c’era problema”.

Infine sulla lotta per la vittoria finale: “Una salita di mezz’ora come quella di domani dovrebbe andarmi bene in questo momento. Ma Jonas Vingegaard è il miglior scalatore del mondo quindi dovrò stare attento. Anche la salita finale è più difficile di quella di lunedì. È una tappa dura e bisogna stare attenti. Spero che ci sia una bella fuga che possa portare alla vittoria di tappa e poi vedremo cosa faremo con la maglia”.

Foto: Vincenzo Izzo – Shutterstock.com