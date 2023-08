Vuelta a España 2023, le quote dei bookmakers per le scommesse. Favoriti Vingegaard e Roglic, poco più indietro Evenepoel

L’attesa sta per finire: domani, sabato 26 agosto 2023, comincerà la 78ma edizione della Vuelta a España, ultima grande corsa a tappe di questa stagione che durerà fino a domenica 17 settembre. Al via si presenteranno diversi big del ciclismo mondiali e molti di essi combatteranno per la vittoria della classifica generale: andiamo a scoprire chi sono i favoriti per i bookmakers.

Secondo i siti di scommesse il principale candidato per il trionfo finale è Jonas Vingegaard, che dopo il secondo successo consecutivo al Tour de France andrà a caccia di un altro grande risultato in una stagione già più che soddisfacente (il classe 1996 ha vinto la classifica generale anche al Giro del Delfinato, al Giro dei Paesi Baschi e al Gran Camiño). Il danese è quotato intorno al 2.00/2.25 ed è seguito dal vincitore del Giro d’Italia 2023, ossia lo sloveno Primoz Roglic, che è dato a 3.25. Dietro al duo di testa si trova il belga Remco Evenepoel (campione in carica di questa corsa) a quota 4.50/5.00, mentre a 8.00/9.00 c’è lo spagnolo classe 2002 Juan Ayuso.

Scorrendo verso il basso, tra il 16.00 e il 20.00 troviamo l’iberico Enric Mas, tra il 20.00 e 26.00 il britannico Geraint Thomas (secondo al Giro d’Italia 2023) e tra il 33.00 e 36.00 il portoghese Joao Almeida, poi via via tutti gli altri. In casa Italia, quello con la quota più bassa è ovviamente l’esperto Damiano Caruso (quest’anno quarto alla Corsa Rosa), che è dato tra il 100.00 e 200.00.

Photo LiveMedia/Silvia Colombo