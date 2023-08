Mountain bike, Coppa del Mondo 2023: a Pal Arinsal secondo Christian Hauser nel downhill junior

Giornata dedicata interamente al downhill (disciplina non olimpica) per la Coppa del Mondo di mountain bike in corso di svolgimento a Pal Arinsal, in quel di Andorra.

In casa Italia arrivano soddisfazioni dalla categoria junior maschile dove Christian Hauser centra un bellissimo podio chiudendo in seconda piazza la gara vinta dallo statunitense Ryan Pinkerton in 2:49.099. Terza piazza per il francese Nathan Pontvianne. Nella stessa categoria, ma al femminile, la neozelandese Erice Van Leuven si impone in 3:21.045.

Eccellente la quinta piazza per Eleonora Farina nella prova al femminile. Successo alla tedesca Nina Hoffmann in 3:09.755, battute l’austriaca Valentina Holl e la britannica Tahnee Seagrave.

Al maschile sfida generazionale: il classe 2001 Thibaut Daprela vince con il crono di 2:46.455 beffando di poco più di un decimo il 20 anni più vecchio sudafricano Greg Minnaar. Terzo il canadese Finn Iles. Miglior italiano Davide Palazzari sedicesimo.

