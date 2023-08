Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Evenepoel sfida la Jumbo sul primo arrivo in salita

Terza frazione della Vuelta a España 2023 ed è già tempo di salite. Dopo due tappe caratterizzate più dal meteo avverso e dalle polemiche dei corridori che dalle reali situazioni di corsa, si comincia a fare sul serio, con un percorso che porterà i corridori da Súria fino ai 1911 metri di altitudine di Arinsal, in Andorra.

L’impressione è dunque che la tappa odierna possa ospitare la prima battaglia tra i favoriti. Due ascese durissime che non lasceranno scampo: prima il Coll d’Ordino (17.5 km al 4.9%) e poi arrivo in salita ed i quota ad Arinsal (8.2 km al 7.9%), in cui si toccheranno anche punte del 15%.

La curiosità per il primo scontro tra “big” è tanta ed il finale di tappa ci dirà qualcosa sugli attuali rapporti di forza tra gli uomini di classifica. Partendo sulla carta come i favoriti in salita, i corridori più ovvi da tenere d’occhio sono i due della Jumbo-Visma, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Avremo già anche le prime indicazioni su chi potrà essere il capitano?

Non resterà di certo a guardare Remco Evenepoel, chiamato al primo test in questa campagna di “difesa del titolo”. Tra i grandissimi favoriti anche Juan Ayuso e Joao Almeida, la coppia con cui il Team UAE risponde alla Jumbo-Visma. Su pendenze dure come quelle del finale anche il russo Aleksandr Vlasov potrà dire la sua. Tra gli altri nomi da tenere d’occhio tanti dei contender per la classifica finale: Romain Bardet, Enric Mas, Mikel Landa, Sergio Higuita, Geraint Thomas e Thymen Aresman.

VUELTA A ESPAÑA 2023, IL BORSINO DELLA TERZA TAPPA

***** Jonas Vingegaard

**** Primoz Roglic, Remco Evenepoel

*** Juan Ayuso, Enric Mas, Aleknsandr Vlasov

** Mikel Landa, Joao Almeida, Geraint Thomas, Romain Bardet

* Thymen Arensman, Sergio Higuita, Einer Rubio, Lennard Kamna, Santiago Buitrago

