Pagelle di oggi Vuelta a España 2023: Andrea Piccolo si toglie una bellissima soddisfazione, grande azione di Kron nel finale

PAGELLE SECONDA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Lorenzo Milesi, voto 6: non riesce a difendere la maglia rossa a causa di una sfortunata caduta a 20 km dall’arrivo (anche se probabilmente non sarebbe comunque riuscito a restare in rosso vista la neutralizzazione ai -9 km). Non ha particolari colpe, e per questo non merita l’insufficienza. Lascia dunque il simbolo del primato dopo un solo giorno. Rimane però il grande risultato di ieri, che per il campione del mondo under 23 a cronometro resterà sicuramente per sempre un ricordo di inestimabile valore.

Andreas Kron, voto 8: fa la differenza sullo strappo del Montjuic e poi vola tutto solo fino al traguardo. Vittoria cercata e meritata per il corridore della Lotto Dstny, in una giornata molto difficile dal punto di vista meteorologico. Molto bella poi la dedica sul traguardo a Tijl De Decker, compagno di squadra che è deceduto qualche giorno fa dopo essere stato vittima di un incidente durante un allenamento.

Andrea Piccolo, voto 8: alla sua prima partecipazione in un Grande Giro, il giovane italiano (classe 2001) si toglie subito la soddisfazione più grande della sua ancora giovanissima carriera. Per quanto visto oggi, si tratta di un risultato meritato: Andrea è andato in fuga ad inizio tappa e, nonostante una caduta a circa 30 km dall’arrivo, ha saputo poi sfruttare al meglio la neutralizzazione ai -9 km dall’arrivo, andando a conquistare il simbolo del primato prima di rialzarsi. Ora probabilmente potrebbe già perdere la maglia rossa nella tappa di domani (in cui ci sarà il primo arrivo in salita), ma già poterla indossare per un giorno è un qualcosa di meraviglioso per lui.

Matteo Sobrero, voto 6,5: va in fuga ad inizio giornata insieme a Piccolo ed altri tre corridori e ha poi il merito di guadagnarsi la maglia di miglior scalatore grazie ai sei punti conquistati nei primi due GPM (il secondo vinto), prima di staccarsi dalla testa della corsa a circa 25 km dal traguardo. Nelle prossime tappe capiremo le reali ambizioni del classe 1997 del Team Jayco AlUla. Ad oggi sembra difficile che possa vincere la classifica degli scalatori, ma mai dire mai.

Kaden Groves, voto 6,5: dimostra ancora una volta di essere molto pericoloso in tappe come questa, regolando il gruppetto degli inseguitori con un bellissimo spunto veloce e chiudendo con un ottimo secondo posto. L’australiano sta bene, ed adesso andrà a caccia di una vittoria di tappa non appena ci sarà un percorso adatto alle sue caratteristiche.

Andrea Vendrame, voto 7: ottiene il piazzamento più importante della sua stagione (terzo posto in un Grande Giro) grazie ad un bellissimo scatto nel finale. La forma è molto buona ed ora il nativo di Conegliano proverà a mettersi in mostra anche nelle prossime tappe adatte a lui.

Andrea Bagioli, voto 6,5: mezzo voto in meno rispetto a Vendrame soltanto per il piazzamento peggiore rispetto al connazionale. Il quarto posto comunque è sicuramente positivo e dà fiducia in vista delle prossime tappe, dove il classe 1999 cercherà di farsi vedere ancora.

Foto: Sprint Cycling