Vuelta a España 2023, Filippo Ganna: “Mi ha battuto lo sprinter più forte, ci riproverò”

Kaden Groves ha vinto la quinta tappa della Vuelta a España 2023, firmando il bis consecutivo. Alle sue spalle, battuto di appena mezza ruota, si è piazzato uno strepitoso Filippo Ganna, in grado di spaventare anche quello che è a tutti gli effetti il velocista più forte in gruppo nella corsa spagnola.

Al termine della tappa, il fenomeno verbanese ha parlato a Tuttobiciweb, queste le sue parole: “Ci abbiamo provato. A 3 km dall’arrivo Thomas mi ha chiesto come stessi, gli ho detto ‘bene’, così mi ha lasciato il via libera per provarci”.

Anche un piccolo intoppo a rendere più difficile il finale: “La caduta mi ha fatto perdere diverse posizioni, ho dovuto spendere parecchie energie per tornare davanti e alla fine è andata come è andata. Per Geraint questa Vuelta è un grande obiettivo e ci tengo a supportarlo nella migliore maniera possibile. Oggi mi ha battuto lo sprinter più forte della Vuelta, ma ci riproveremo”.

Foto: LaPresse