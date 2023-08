Vuelta a España 2023: Andrea Bagioli e Mattia Cattaneo assieme a Remco Evenepoel nella Soudal-QuickStep

La Soudal-QuickStep ha annunciato ufficialmente la propria line-up in vista della Vuelta a España 2023 che scatterà sabato 26 agosto da Barcellona. La formazione belga, che ha in Remco Evenepoel il proprio numero uno, nonché candidato al successo finale, avrà nelle proprie fila anche due corridori italiani.

Remco Evenepoel, maglia rossa nel 2022, sarà affiancato da Andrea Bagioli e Mattia Cattaneo. Assieme ai nostri due connazionali saranno impegnati i belgi Pieter Serry e Louis Vervaeke, il britannico James Knox, il danese Casper Pedersen ed il ceco Jan Hirt. L’obiettivo della Soudal-QuickStep è chiaro, ovvero portare il classe 2000 al bis, in una edizione che si annuncia quanto mai interessante, con la Jumbo-Visma che schiererà Primož Roglič e Jonas Vingegaard.

Le parole di Remco Evenepoel prima del via della Vuelta 2023: “Sarà davvero speciale tornare con il dorsale numero uno sulla schiena e la bellissima maglia di campione del Belgio sulle spalle, in quella che sarà la mia prima uscita da quando l’ho conquistata a fine giugno. La Spagna è uno dei miei paesi preferiti, lì mi sono sempre sentito bene e ho avuto molto successo e spero che la tendenza prosegua nelle prossime settimane. Se si guarda al percorso e alla startlist, si vede che sarà una gara molto dura, ma ho avuto una buona preparazione e posso contare su una squadra forte, quindi sono fiducioso e motivato davanti alle tante sfide che verranno”.

L’analisi del direttore sportivo della Soudal-QuickStep, Klaas Lodewyck: “Abbiamo una squadra ben equilibrata per questo ultimo Grande Giro dell’anno, composta da ragazzi forti per le salite, ma anche corridori che possono proteggere Remco in pianura e metterlo in una buona posizione prima delle salite. Speriamo di fare una buona partenza a Barcellona, ​​poi prenderemo le cose giorno per giorno e vedremo come andranno, soprattutto perché, dopo le prime due tappe, sapremo di più sulla nostra forma e su quella dei nostri avversari. Siamo motivati ​​e non vediamo l’ora di affrontare quelle che speriamo siano tre ottime settimane in Spagna”.

