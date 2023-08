Ciclismo, la UAE per la Vuelta 2023. Almeida e Ayuso saranno i capitani

La UAE Team Emirates lancia la sua sfida alla Jumbo-Visma per la conquista della Vuelta 2023. Saranno il portoghese Joao Almeida e lo spagnolo Juan Ayuso i due capitani, con l’obiettivo di tornare a vincere un grande giro, visto che il successo manca dal Tour de France del 2021 con Tadej Pogacar.

Almeida ed Ayuso sono annunciati come due tra i principali favoriti per la vittoria finale. Entrambi sembrano essere un gradino sotto alla coppia della Jumbo composta da Jonas Vingegaard e Primoz Roglic e dal leader indiscusso della Soudal-Quick Step, Remco Evenepoel.

Il portoghese si è messo in luce all’ultimo Giro d’Italia, lottando per la maglia rosa e concludendo alla fine al terzo posto della classifica generale a poco più di un minuto da Roglic. Il giovane spagnolo, invece, ha già dimostrato di sapersi esaltare nella corsa di casa, concludendo sul gradino più basso del podio nella Vuelta dello scorso anno.

Sarà la strada a decidere chi sarà il capitano tra Almeida ed Ayuso, ma la UAE ha comunque costruito una squadra di altissimo livello dietro di loro, visto che entrambi potranno contare su un corridore come Jay Vine e su uno straordinario gregario come Marc Soler. Presenti anche il neozelandese Finn Fisher-Black e i gemelli portoghesi Rui Oliveira ed Ivo Oliveira. Al colombiano Juan Sebastian Molano sarà dato il compito di essere protagonista negli arrivi in volata.

