Vuelta a Burgos 2023: Primoz Roglic illumina la corsa a tappe spagnola

Primo antipasto di Vuelta a España in terra iberica. In scena da domani la Vuelta a Burgos: cinque le frazioni in programma con una startlist di ottima qualità.

PERCORSO

Cinque le tappe:

Tappa 1 (15/08): Villalba de Duero – Burgos (161 km)

Tappa 2 (16/08): Oña – Poza de la Sal (13,1 km, crono)

Tappa 3 (17/08): Sargentes de La Lora – Villarcayo (183 km)

Tappa 4 (18/08): Santa Gadea del Cid – Pradoluengo (157 km)

Tappa 5 (19/08): Golmayo (Soria) – Lagunas de Neila (160 km)

Interessante la cronometro del secondo giorno, con un arrivo in salita non troppo duro ma che muoverà sicuramente la classifica. Occhio poi alla terza tappa, che propone il Picon Blanco (7,8 km al 9%) e l’Alto de Bocos (2,2 km al 5,5%), ma soprattutto all’ultima con l’arrivo in vetta a Lagunas de Neila (7 chilometri all’8,5%) che sarà decisiva in chiave graduatoria.

FAVORITI

L’uomo più atteso è ovviamente Primoz Roglic. Lo sloveno della Jumbo-Visma vuol centrare la doppietta Giro-Vuelta e torna in gara proprio a distanza di due mesi dal trionfo in terra italiana. Da seguire anche Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), altro corridore che andrà all’assalto del podio nel terzo grande giro stagionale. Torna dopo il Tour Adam Yates, capitano della UAE Emirates. In casa azzurra spazio a Damiano Caruso (Bahrain-Victorious).

