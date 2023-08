Volley, Myriam Sylla: “Orro ci ha trascinate, brave a rimanere agganciate nel secondo set”

L’Italvolley femminile non vuole fermarsi negli Europei 2023: al PalaWanny di Firenze le ragazze di Davide Mazzanti hanno liquidato anche la Francia per tre set a zero, offrendo un’altra meravigliosa prova di forza. Le azzurre volano per le semifinali di Bruxelles senza ancora aver perso un set.

Ai microfoni di Rai Sport ha analizzato il match il capitano, Myriam Sylla: “Abbiamo iniziato molto bene nel primo set, è andato tutto liscio, Alessia (Orro, ndr) è stata molto brava, è partita subito sul piede di guerra e ci ha trascinato tutte con l’energia iniziale“.

“Nel secondo set siamo partite più contratte e loro ci hanno provato, sono andate avanti, hanno tirato in battuta e in attacco hanno provato a spiazzarci, ma noi abbiamo reagito e siamo rimaste lì. Nel terzo abbiamo continuato a martellare e non hanno avuto scampo. La difesa non è servita tanto: ci sono delle partite in cui si preparano determinate cose, ma bisogna essere sempre pronte a cambiare in corsa“.

Foto: Valerio Origo