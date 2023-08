Champions League 2023-2024: Young Boys, Galatasaray e Braga si qualificano per la fase a gironi

Cala il sipario su tre delle sei doppie sfide valevoli per i playoff della Champions League 2023-2024. Nella serata odierna si sono disputati i match di ritorno dei seguenti tre incroci: Young Boys–Maccabi Haifa, Galatasaray–Molde, Panathinaikos–Braga. Metà delle formazioni in campo possono festeggiare l’accesso ai gironi del massimo torneo continentale, le altre si devono accontentare dell’Europa League.

Tutto facile per gli svizzeri dello Young Boys: la squadra della capitale elvetica ha sconfitto per 3-0 gli israeliani del Maccabi Haifa, accedendo dopo una stagione di assenza ai gironi di Champions League. Sblocca il match Itten, autore al 22′ del primo gol degli elvetici con un colpo di testa vincente. Per il Maccabi la situazione si fa nera sei minuti più tardi, quando Seck si fa autogol, condannando di fatto la sua squadra. La festa non è finita per i ragazzi di Raphael Wicky: al 46′ Ugrinic firma la terza rete, con una conclusione dal limite col destro che spiazza Nitzan, complice una deviazione della difesa israeliana.

Passa anche il Galatasaray di Okan Buruk: la formazione campione di Turchia si qualifica grazie alla vittoria ottenuta per 2-1 contro il Molde, tornando dopo tre anni di assenza ai gironi di Champions League, soffrendo però più del dovuto nel finale. Si mette immediatamente bene la sfida per il Galatasaray: al 7′ i turchi passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Mauro Icardi, il quale si ripete dopo la rete segnata all’andata. Col passare dei minuti crescono i norvegesi, che riescono a trovare meritatamente il pari con Hestad al 66′. Il Molde continua a spingere e, all’82’, riesce addirittura a passare in vantaggio con Berisha, riequilibrando quindi il discorso qualificazione, ma il gol viene annullato per fuorigioco dello stesso kosovaro. Passata la paura, il Galatasaray si rasserena, trovando anche il gol del sorpasso con Angeliño, la cui punizione viene deviata da Ellingsen spiazza il portiere dei norvegesi.

Dopo ben 10 anni tornano alla fase a gironi della massima competizione europea i portoghesi del Braga: la formazione biancorossa ha sconfitto fuori casa il Panathinaikos per 1-0, dopo aver sconfitto i greci per 2-1 all’andata. Il gioco viene imposto dai lusitani, i quali sfiorano due volte il vantaggio nel primo tempo con Abel Ruiz e Horta, entrambi fermati dal portiere dei greci, l’azzurro Alberto Brignoli. Nel secondo tempo il Panathinaikos prova a alzare il ritmo, ma i verdi vengono infilati all’83’ da Bruma, il quale si ritrova tutto solo davanti a Brignoli e, con freddezza, lo spiazza sulla destra. Nel finale il Panathinaikos perde le speranze, complice anche l’espulsione al 91′ di Juankar.

Foto: Lapresse