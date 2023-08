Pagelle Italia-Francia 3-0, Europei volley femminile: Danesi ritrova il muro, Pietrini la più continua

Obiettivo minimo raggiunto dall’Italia che batte 3-0 anche la Francia (settimo successo con il massimo scarto) e vola in semifinale dove attende la vincente di Turchia-Polonia. Partita lineare delle azzurre con qualche sussulto di troppo nel secondo set quando qualche errore e un calo dell’efficacia al servizio e in attacco ha rischiato di costare caro alla squadra di Mazzanti, brava a superare il momento di difficoltà e ad annullare due palle set alle rivali. Si avvicinano le partite decisive dell’Europeo e le azzurre ritrovano il feeling con il muro, soprattutto Anna Danesi, mentre migliora il livello della ricezione.

PAGELLE ITALIA-FRANCIA 3-0 VOLLEY FEMMINILE

ALESSIA ORRO: 7. A parte qualche imprecisione, soprattutto in fast e in zona 2, la sua è una partita positiva. Distribuisce con attenzione e tatticamente sbaglia poco o nulla.

MARINA LUBIAN: 5.5. Non certo la sua migliore partita dell’Europeo. Non bene in attacco soprattutto in fast dove va spesso a sbattere contro il muro avversario e poco efficace anche a muro dove sporca qualche pallone ma non trova vincenti.

EKATERINA ANTROPOVA: 6. Si può dare di più. Non sempre efficace in attacco, fatica più del previsto nel secondo set dove però piazza un paio di servizio determinanti per la la vittoria azzurra. Chiude con il 39% in attacco che è oggettivamente migliorabile.

MYRIAM SYLLA: 6.5. Non la sua migliore partita in attacco, dove chiude con il 42%, regge il colpo in ricezione dove viene cercata con grande costanza dalle rivali. Carattere e voglia non mancano mai.

ELENA PIETRINI: 7. Altra partita di sostanza della schiacciatrice azzurra che chiude con 13 punti, il 55% in attacco e il 63% in ricezione. Atteggiamento sempre positivo in campo che è di sprone alle compagne.

ANNA DANESI: 7. La vera Danesi esce al momento giusto. Piazza 4 muri, un paio dei quali in momenti importanti e chiude con il 67% in attacco e 8 punti complessivi. Quando il gioco si fa duro…

ELEONORA FERSINO: 7. Anche per lei una buona partita sia nelle poche ricezioni che le vengono concesse dalle rivali, sia in difesa dove risulta molto efficace.

Foto Simone Contesini