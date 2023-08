Volley, l’Italia liquida il Brasile alle Universiadi e vola ai quarti: Sala, Cortesia e Recine sugli scudi

L’Italia ha sconfitto il Brasile con uno schiacciante 3-0 (25-23; 25-13; 25-15) nel torneo di volley maschile alle Universiadi 2023, competizione multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. La nostra Nazionale si è così riscattata dopo la sconfitta maturata contro la Germania ed è riuscita a conquistare la seconda vittoria dopo quella all’esordio contro Cina Taipei, chiudendo il girone al secondo posto e qualificandosi ai quarti di finale. Gli azzurri torneranno in campo per fronteggiare l’Argentina.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Lorenzo Sala (16 punti, 4 ace) sotto la regia di Paolo Porro. In doppia cifra anche il centrale Lorenzo Cortesia (12 punti, 5 muri) e lo schiacciatore Francesco Recine (10 punti per il capitano. Bene anche l’altro martello Davide Gardini (7 punti) e il centrale Marco Vitelli (5 punti, 3 muri), Damiano Catania il libero. Al Brasile, eliminato così dal torneo, non sono bastati Goncalves (10) e Krauchuk (9).

Foto: Federvolley