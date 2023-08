Volley femminile, le convocate dell’Italia per il collegiale verso gli Europei: Antropova in attesa

Gli Europei 2023 di volley maschile scatteranno il prossimo 15 agosto e l’Italia vuole essere grande protagonista nella rassegna continentale e anticipa il torneo preolimpico. La nostra Nazionale si presenterà ai nastri di partenza con l’obiettivo di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa. La formazione bronzo agli ultimi Mondiali ha tutte le carte in regola per essere protagonisti di fronte al proprio pubblico. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato con le altre compagini di riferimento come Turchia, Serbia e Polonia.

Il CT Davide Mazzanti ha convocato un collegiale di preparazione, che avrà luogo a Firenze dal 4 al 10 agosto. Per l’occasione sono state chiamate in causa diciassette azzurre, spetterà poi al tecnico operare tre tagli e decidere quali saranno i 14 uomini che disputeranno gli Europei. In rosa figurano molte atlete che si sono distinte nelle ultime due stagioni: l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Miriam Sylla, Caterina Bosetti ed Elena Pietrini, la centrale Anna Danesi. Come si sapeva già da tempo, non sono state prese in considerazione la centrale Cristina Chirichella e il libero Monica De Gennaro, mentre l’altra centrale Sarah Fahr aveva lasciato un precedente ritiro, in accordo con lo staff, per recuperare al meglio.

Ekaterina Antropova è stata invitata ad aggregarsi al gruppo ma, oggi come oggi, non ha ancora ricevuto il passaporto italiano. Il ministro Andrea Abodi ha dichiarato ieri che la situazione si è sbloccata, l’auspicio è che l’attaccante possa essere presa in considerazione per gli Europei. Di seguito le convocate dell’Italia per l’ultimo raduno in vista degli Europei 2023 di volley femminile.

CONVOCATE RADUNO ITALIA VOLLEY VERSO GLI EUROPEI

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari, Alessia Orro

Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor

Schiacciatrici: Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alice Degradi

Centrali: Anna Danesi, Federica Squarcini, Marina Lubian

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchialeù

Sarà aggregata al gruppo anche l’atleta Ekaterina Antropova, invitata a prendere parte agli allenamenti dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Foto: FIVB