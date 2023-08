Calcio, Gigi Buffon annuncia il ritiro a 45 anni: “Finisce qua. Ho dato e avuto tutto”

Adesso è davvero ufficiale: Gigi Buffon si ritira e lascia il calcio giocato. All’età di 45 anni, uno dei migliori portieri della storia mette la parola fine ad una carriera inimitabile e si appresta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita (per lui sarebbe pronto un posto da team manager della Nazionale maggiore) dopo aver vestito da professionista le maglie di Parma, Juventus e Paris Saint-Germain.

“Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme“, il messaggio del nativo di Carrara in un post su Instagram corredato da un video in cui scorrono le immagini salienti della sua avventura agonistica tra i club e anche con l’Italia. Proprio con la maglia azzurra è arrivato il successo più bello, in occasione del Mondiale in Germania nel 2006.

“E’ il 19 novembre 1995 quando il mondo del calcio conosce per la prima volta Gianluigi Buffon. E’ lo stadio Ennio Tardini ad abbracciarlo, il Parma sfida il Milan. E’ la sua prima partita fra i professionisti, l’esordio assoluto in Serie A, il debutto di un futuro grande campione del calcio italiano e mondiale. Da quel giorno, Gigi è diventato Gigione, poi ha messo le ali di Superman, ma rimarrà per sempre Buffon. Un Uomo, un Campione, un Capitano. Questo è Gigi Buffon, per il Parma e per Parma“, si legge nel comunicato della società emiliana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

Foto: Lapresse