Volley, l’Italia debutta agli Europei. De Giorgi: “Ripartiamo senza titoli”. Giannelli: “Avanti anche con le botte in faccia”

Giornata di vigilia per l’Italia, che lunedì 28 agosto (ore 21.15) farà il proprio esordio agli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo alla Unipol Arena di Bologna per affrontare il Belgio e incominciare la propria avventura nella rassegna continentale. I Campioni d’Europa cercheranno di difendere il titolo conquistato due anni fa, ma la missione sarà particolarmente complicata per gli azzurri. Il match di debutto andrà preso con le pinze vista la caratura degli avversari.

Il CT Fefé De Giorgi si è lanciato verso la rassegna continentale: “Sarà un momento importante per il nostro movimento, ce lo godremo dal punto di vista mediatico e dello spettacolo, poi c’è la parte del gioco che è un’altra cosa. Arriviamo a questo Europeo con i titoli conquistati negli ultimi due anni con la consapevolezza di essere un gruppo competitivo ma senza alcun vantaggio per quanto fatto nel passato, dovremo entrare in campo e guadagnarci tutto. Ieri è stato emozionante ricevere la visita di Simone Anzani, a cui siamo molto legati, è il nostro Vice Capitano, dalle grandi capacità tecniche ma anche parte integrante del nostro percorso valoriale. Lo consideriamo uno di noi, ci ha detto delle belle parole per l’inizio di questo Europeo e ci auguriamo possa risolvere brillantemente tutti questi problemi”.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Noi cerchiamo di alimentare il modo di stare in squadra, pensando al lavoro ma anche ai valori. Noi Italia rappresenta una filosofia del modo di stare in questa nazionale. Nel nostro percorso ci sono anche le opportunità per chi lo merita, ci sarà Bovolenta, ultimo innesto, alla sua prima esperienza ma anche Rinaldi e Sanguinetti. Sono ragazzi che hanno talento, fisico ma anche la testa giusta per far parte di questo percorso. La pallavolo è uno sport preciso, chi gioca meglio vince. Sarà un percorso lungo, nel quale sarà importante l’atteggiamento che avremo in ogni partita. Bisogna stare focalizzati sull’obiettivo, dovremo farlo da subito col Belgio. Sarà importante farlo con la consapevolezza che ci siamo preparati per raggiungere questi obiettivi”.

Il capitano Simone Giannelli ha dato la propria visione: “Non mi aspetto niente dalle competizioni, cerco di pensare alle cose da fare bene, sono contento di giocare questo Europeo in Italia ma quello che conterà è quello che facciamo in campo. Stiamo lavorando per divertirci e far divertire. Il passato è passato, cerchiamo di non pensarci, quando si vince e quando si perde. Cerchiamo di stare attaccati a quello che facciamo quotidianamente, ciò che conta per rimanere concentrati su quello che vuoi ottenere. Sarà bellissimo giocare di fronte al nostro pubblico, in palazzetti spero pieni. La prima esperienza fatta in Italia con questo gruppo è stata lo scorso anno a Bologna alle Finals di VNL, non andate benissimo anche perché non siamo stati bravi a gestire la pressione esterna”.

Il palleggiatore ha proseguito: “La nostra missione è anche quella di migliorare nel gestire le cose che non sono sotto al nostro controllo, senza dare troppa importanza, cercando di pensare solo a quello che riguarda la squadra, godendoci lo spettacolo ma pensando sempre alla pallavolo. L’invito è quello di riempire i palazzetti, noi siamo carichi, siamo pronti a divertirci e a divertire, chiedo ai nostri tifosi di esser pronti a gioire e soffrire con noi, sempre tutti insieme, per cercare di fare qualcosa di bello. Il Belgio è una squadra tosta, con tanti elementi di esperienza internazionale. Bisognerà impegnarsi per vincere, dobbiamo ragionare partita per partita terminare il girone e poi pensare alle fasi successive. Siamo un bel gruppo, tenace, che sa giocare bene a pallavolo, che anche se prende le botte in faccia sa andare avanti, questa è la nostra forza”.

