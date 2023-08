Volley, Italia maestosa ai Mondiali Under 19: Giappone surclassato, si vola ai quarti

L’Italia continua a volare ai Mondiali Under 19 di volley maschile e con grande disinvoltura si qualifica ai quarti di finale. Gli azzurri hanno surclassato il Giappone con uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-12; 25-23) agli ottavi e si sono così guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata di categoria, in corso di svolgimento a San Juan (Argentina). La nostra Nazionale ha saputo alzare il ritmo nel primo set dopo una fase molto equilibrata fino al 13-13, ha poi dominato la seconda frazione e nel terzo parziale ha rimontato dal 16-18, mantenendo poi la massima lucidità quando i giapponesi si sono portati sul 23-22.

I ragazzi di coach Michele Zanin torneranno in campo questa notte (ore 02.00) per fronteggiare la Corea del Sud, partendo ancora con i favori del pronostico e con tutte le carte in regola per entrare in zona medaglie: in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente di Iran-Belgio, mentre dall’altra parte del tabellone si giocano USA-Bulgaria e Francia-Egitto. L’Italia sta inseguendo il terzo trofeo dopo quelli alzati al cielo nel 1997 e nel 2019, mentre nel 1995 fu seconda e nel 2005 chiuse al terzo posto.

Si sono particolarmente distinti i tre attaccanti: lo schiacciatore Lorenzo Magliano ha messo a segno 13 punti, 12 sigilli a testa per l’altro martello Alessandro Bristot e per l’opposto Tommaso Barotto (3 muri). In doppia cifra anche il centrale Pardo Mati (11 punti, 3 muri), affiancato in reparto da Federico Miraglia (6). In cambina di regia ha ben giocato il palleggiatore Giacomo Selleri, bravo il libero Flavio Morazzini. Tra le fila del Giappone i migliori sono stati Tomorou Fujiyama (10 punti) e il centrale Takeru Watanabe (7).

Foto: FIVB