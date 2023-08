Volley, l’Italia travolge il Belgio: esordio vincente agli Europei. Michieletto top scorer, azzurri scatenati

L’Italia ha aperto con una bella vittoria gli Europei 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno sconfitto il Belgio per 3-0 (25-17; 25-18; 25-15) di fronte al pubblico della Unipol Arena di Bologna, conquistando un successo pesantissimo contro un avversario che poteva creare alcuni grattacapi in virtù di un buon tasso tecnico. La nostra Nazionale si è imposta con assoluta disinvoltura, mettendo le cose in chiaro fin dalle prime battute e non lasciando neanche le minime speranze ai rivali. L’affermazione odierna è importante nella corsa verso il primo posto nella Pool A, che andrà conquistato soprattutto contro Serbia e Germania (i match contro Svizzera ed Estonia non incutono particolari timori).

I Campioni d’Europa hanno iniziato brillantemente il tentativo di difesa del titolo. La prestazione è stata solida sotto ogni punto di vista: eccellente prestanza fisica e agonistica, segno di un’ottima forma che sarà fondamentale tenere nel corso delle tre settimane del torneo; ricezione e difesa impeccabili, grazie a cui si è costruito un gioco offensivo molto fluido e continuo; rimarchevole precisione in fase offensiva; incisività al servizio e nel cambiopalla; ottima presenza sottorete, con muri a tratti perentori che hanno fiaccato la resistenza dei Red Dragons. Bisognerà proseguire su questa lunghezza d’onda, a partire dal prossimo incontro: giovedì 31 agosto (ore 21.15) ci si trasferirà al PalaBarton di Perugia per sfidare la modesta Estonia.

Il CT Fefé De Giorgi ha confermato la formazione titolare utilizzata durante l’ultima Nations League e che nei fatti è quella che ha vinto Europei e Mondiali nelle ultime due stagioni (ad eccezione del centrale Simone Anzani, purtroppo ancora impossibilitato alla pratica dell’attività agonistica). Il regista Simone Giannelli è stato pregevole nella gestione del gioco e ha sfruttato al meglio tutti i compagni di squadra, agendo su tutto il fronte con enorme disinvoltura e mettendo a segno 4 punti. Gli schiacciatori Alessandro Michieletto (13, 3 muri, 56% in attacco, 82% in ricezione) e Daniele Lavia (9 punti, 67% in fase offensiva) sono stati continui nel corso dell’intero incontro, variando molto i colpi e mandando in confusione i belgi.

L’opposto Yuri Romanò è cresciuto nel corso della partita e ha chiuso con 8 punti a referto (41% in attacco). Prestazione straripante del centrale Roberto Russo, autore di 12 punti (4 muri, 2 ace) accanto a Gianluca Galassi (3 punti). Il libero Fabio Balaso ha recuperato svariate situazioni complesse, mandando in crisi i vari Ferre Reggers (11), Mathijs Desmet (6) e Sam Deroo (10) sotto la guida di coach Emanuele Zanini. Sul match point è entrato Alessandro Bovolenta, al suo esordio in un grande evento con la Nazionale maggiore: è stato proprio lui ad attaccare l’ultimo pallone, su cui il muro belga ha commesso l’invasione che ha chiuso l’incontro.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia prende il largo già in avvio del primo set: mani-out di Michieletto, errore in pipe di Rotty, ace di Russo, palla fuori di Deroo per il 6-3. Gli azzurri scappano via con un grande Galassi che firma un primo tempo e un muro intervallati da un mani-out di Romanò (12-5), poi Michieletto ruggisce in parallela e Russo tuona in primo tempo (14-7). Lavia tonico sottorete e poi concretizza la free-ball del 15-9, l’ace di Russo e il diagonale di Lavia fanno volare gli azzurri sul 19-12. Il Belgio sbaglia e Lavia punisce con una splendida pipe (21-14). I Campioni del Mondo controllano, gli errori finali di van de Velde e Deroo consegnano il set agli azzurri.

Il Belgio prova a spaventare i padroni di casa con un 3-0 in avvio della seconda frazione, ma l’Italia risponde prontamente con un controparziale: mani out-di Michieletto, Romanò spaziale a muro, ace di Giannelli, stampatona di Russo, mani-out di Romanò per il 6-3. L’Italia accelera nuovamente con un vincente e un ace di Romanò seguiti da una stampatona e un attacco di Michieletto (13-8). I Campioni del Mondo conservano il vantaggio con assoluta disinvoltura (18-11, gran muro di Russo). Desmet si inventa tre punti a sorprese per portare sotto il Belgio (16-19), ma i ragazzi di Fefé De Giorgi reagiscono: errore del Belgio, attacco di Lavia, Giannelli di seconda per il 23-17. Sbertoli subentra e chiude i conti con un ace.

Fiondata e ace di Michieletto per il 3-1 in apertura della terza frazione, poi l’Italia allunga con il diagonale di Lavia e una stoccata di Romanò (6-2). Superbo ace di Lavia, attacco di Michieletto e ace di Giannelli per il 13-8. Russo firma una bordata dai nove metri per il 14-9, poi il Belgio commette due errori e sul 16-11 cala il sipario. Finale di totale gestione in cui spiccano l’ace di Romanò (18-11), una parallela di Michieletto (21-13), due muri di Russo (23-14) e poi l’invasione finale del muro belga sull’attacco del subentrato Bovolenta.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo